وئام وهاب: ميقاتي ليس قادرا على المغامرة فموظف بالخزانة الأمريكية يمكنه إدراجه على لائحة العقوبات

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان ​وئام وهاب​ أن لا شيء داخليا يمنع تشكيل ​الحكومة، مشيرا الى أنه "لا يمكن تشكيل الحكومة في لبنان إن لم يحصل تقارب إيراني - أمريكي".

وفي تصريح متلفز، قال وهاب: "كنا على أبواب التقدم ومن ثم حصل التراجع والآن البعض يقول إن الأمور ذاهبة للحل في نهاية هذا العام".

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على لبنان، ظنا منها أنها قادرة على تحصيل المكاسب، والشرط الأمريكي المطروح هو عدم مشاركة ​حزب الله​ في الحكومة".

وسأل: "هل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قادر على الذهاب في هذا التوجه".

وشدد على أن "كل الأحاديث عن العقبات التي تقف بوجه عملية ​تشكيل الحكومة​ يمكن اعتبارها غير مقنعة، وميقاتي لديه النية ​الطيبة​ ويريد تشكيل الحكومة ولكن في نهاية المطاف لن يغامر بكل ما لديه من أجل إجراء عملية التشكيل فموظف واحد في ​وزارة الخزانة الأمريكية​ قادر على إدراجه على لائحة العقوبات، والعالم مقبل على العديد من التغيرات وسنشهد انسحابا أمريكيا من العراق قريبا، ولكن نحن في لبنان محصورين في موضوع الوقت، والأهم هو أن يحصل التعاون بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ويجب على الأخير أن يسهل الأمور، ونحن في لبنان لسنا بحاجة إلى صندوق النقد الدولي وشروطه الصعبة التي لا يمكن فرضها على الشعب اللبناني".

المصدر: وكالات