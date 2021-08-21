مصر تسجل 173 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المصرية، يوم السبت، إنها سجلت 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى زيادة في الإصابات والوفيات اليومية، مقارنة مع اليوم الماضي الذي سجلت فيه 164 إصابة و7 وفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 286168 من ضمنهم 235635 حالة تم شفاؤها، و16663 حالة وفاة."

المصدر: "رويترز"