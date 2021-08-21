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أجهزة الأمن الفلسطينية تمنع مظاهرة في رام الله وتعتقل عددا من النشطاء

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أجهزة الأمن الفلسطينية تمنع مظاهرة في رام الله وتعتقل عددا من النشطاء
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
جهاز الأمن الفلسطيني
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منعت أجهزة الأمن الفلسطينية نشطاء من تنظيم مظاهرة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات الذي توفي قبل حوالي شهرين بعد اعتقاله".

وشوهدت الأجهزة الأمنية التي انتشرت بكثافة وسط المدينة وهي تعتقل عددا من النشطاء لحظة وصولهم قبل موعد انطلاق المظاهرة.

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وطالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها بـ"الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم اليوم السبت من قبل الشرطة في مدينة رام الله على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضية نزار بنات".

وأضافت أنها "تتابع قضية الموقوفين وعددهم نحو 15 مواطنا وتطالب الجهات الرسمية باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم".

ودعا النشطاء إلى مسيرة مساء غد الأحد وسط مدينة رام الله تحت شعار "معا مكملين مش رح يرهبنا لا اعتقال ولا قمع".

المصدر: "رويترز"

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