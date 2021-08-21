السعودية.. اعتقال أشخاص ذبحوا حيوان كنغر وطبخوه (فيديو)

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، ضبط عدد من الأشخاص نشروا مقطعا مصورا وهم يطبخون حيوان كنغر، بعد أن ذبحوه.

ونشر شابان مقطع فيديو يتحدثان فيه عن مميزات وفوائد لحم الكنغر، وهو ما استدعى استياء السلطات السعودية وتدخلها.

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للحياة الفطرية بندر الفالح، إن ذبح حيوان الكنغر "ليس نظاميا"، وإن الجهات المعنية استدعت المسؤولين عن هذا الفعل.

ولفت الفالح في تصريح لقناة "الإخبارية" إلى أن قوانين استيراد الحيوانات تنص على العديد من المخالفات التي يجب الالتفات لها، ومن بينها ذبح الكنغر.

وأشار الفالح إلى أن "تصاريح استيراد الحيوانات تنص على ما يجوز ذبحه منها".

بيان من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية حول المقطع المتداول لذبح احد الكائنات الفطرية. pic.twitter.com/iAvqYumAk2 — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 21, 2021

وأكد أن حيوان الكنغر ليس من بين الحيوانات المسموح ذبحها بالنظر إلى أن الكثير منها لا يصلح استخدامه كطعام، وأيضاً لأنها معرضة للانقراض.

ويجري حاليا التحقيق مع المسؤولين عن مقطع الفيديو، ومن المتوقع أن يتم تغريمهم وفقا للنظام القانوني، حسب المتحدث.

فيديو متداول لمجموعة أشخاص يطبخون مندي كنغر. pic.twitter.com/Yy7QWLXBIj — رائج السعودية (@raejksa) August 20, 2021

المصدر: RT