وكالة "هاوار": مقتل 5 جنود أتراك و3 مسلحين في سلسلة عمليات لقوات تحرير عفرين

أفادت وكالة "هاوار" بقتل 5 جنود تابعة للقوات التركية وو3 من العناصر المسلحة الموالية لتركيا في سلسلة عمليات لقوات تحرير عفرين في مقاطعة عفرين وريف حلب الشمالي.

وأعلنت قوات تحرير عفرين في بيان أصدرته اليوم السبت عن نتائج عمليات نفذتها ضد المحتلين، جاء فيه، "صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مؤخرا من هجماتهم على المنطقة. رداً على التصعيد وفي إطار حق الدفاع المشروع نفذت قواتنا عدة عمليات في الفترة الممتدة من 14 آب وحتى 19 من الشهر ذاته".

ولفت البيان إلى أنه في الـ 14 من أغسطس، قتل مسلح في بلدة مارع في عملية قنص. في اليوم ذاته قتل مسلح آخر وأصيب 3 آخرين خلال عملية في قرية كلجبرين في اعزاز.

وتابع البيان في الـ15 من الشهر ذاته نفذت قوات تحرير عفرين عملية بالأسلحة الثقيلة ضد قاعدة للجيش التركي في قرية كفرخوشة في اعزاز. لم يعرف أعداد قتلى والجرحى منهم في هذه العملية.

وفي الـ 16 من الشهر قتل مسلح وتم تدمير دراجة نارية في علمية ضد المسلحين في ناحية جندريسه.

وأضاف البيان أنه في الـ 19 من أغسطس الحالي نفذت قوات تحرير عفرين عملية ضد عربة كانت تقل جنود أتراك في قرية كوبليه في عفرين. أسفرت العملية عن تدمير العربة. بعد العملية استهدفت القوات عربة أخرى كانت تتوجه لانتشال قتلى وجرحى الجيش التركي تم تدمير العربة أيضاً. جراء تلك العمليات قتل 5 جنود من الجيش التركي ولكن لم يعرف عدد الجرحى.

وخلص البيان ، "إجمالا، قتل 5 جنود و3 مرتزقة وأصيب 3 مرتزقة جراء تلك العمليات".

المصدر: هاوار