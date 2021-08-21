اليمن.. حكومة هادي تعلن مقتل خبير إيراني في مأرب

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن خبيرا إيرانيا قتل جراء غارة جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على مواقع لجماعة "أنصار الله"(الحوثيين) في محافظة مأرب.

وذكر معمر الإرياني، وزير الإعلام في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على حسابه في "تويتر" فجر اليوم السبت، أن الخبير الإيراني المدعو، حيدر سيرجان، وتسعة أشخاص آخرين "ينتحلوا رتبة عقيد"، منهم المدعوان، موسى القحازي، وأحمد السحاري، قتلوا بالغارة التي نفذت في جبهة مديرية صرواح في مأرب.

١-مقتل المدعو حيدر سيرجان أحد الخبراء الايرانيين ومعه تسعة اخرين ومنهم موسى القحازي و أحمد السحاري "ينتحلوا رتبة عقيد"يوم امس،إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب،يؤكد حجم ومستوى الانخراط الايراني ودورها المزعز لامن واستقرار اليمن — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 21, 2021

وشدد الوزير على أن هذا "يؤكد حجم ومستوى انخراط إيران ودورها المزعز لامن واستقرار اليمن"، محملا طهران المسؤولية عن "إرسال مئات الخبراء من الحرس الثوري، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا، وتهريب مختلف انواع الأسلحة، ومنها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بتبني مواقف حازمة إزاء "تدخلات إيران السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين".

بدورها، أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن التحالف العربي شن أمس خمس غارات على مديرية صرواح في مأرب وغارتين أخريين على مديريتي مدغل وماهلية.

المصدر: RT + "المسيرة"