اقتراح مثير للجدل يطلقه ملياردير مصري بشأن اللاجئين الأفغان

اقترح رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، إمكانية استضافة عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر، ما أثار تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى حسابه الشخصي في "تويتر"، قال نجيب ساويرس" "اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان" في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!".

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 20, 2021

وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: "بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية".

بصراحة ايوه جدا من باب الانسانية بلد منكوبه من سنين و كمان احتلال و كمان شويه مرتزقة بيحكمو البلد اتفق معاك و اتمني نقدر نساعدهم من باب الرحمه والانسانية — Mahmoud Hermes (@mahmoudhermes) August 20, 2021

لأ طبعاً. كفايه علينا ناس بلدنا والسورين الموجودين حالياً. — ahmed (@ahmed41118573) August 20, 2021

في حين أن البعض الآخر رفض هذه الفكرة.

هو احنا ناقصين — نعناعة اسكندرية (@NeamahDeAna) August 20, 2021

بينما دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين.

كفايه خطاب الكراهيه بقى. بقينا شعب بيكره حتى نفسه. المصريين مرحب بيهم في اكتر بلدان العالم و بيزعلوا لما يعيشوا في بلد بتعاملهم بتفرقه او شعبها عاوزهم يرحلوا. ليه مش طايقين ضيوفنا؟ — Mostafa tolba (@Mtolba001) August 20, 2021

المصدر: RT