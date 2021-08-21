 
مباشر

اقتراح مثير للجدل يطلقه ملياردير مصري بشأن اللاجئين الأفغان

أخبار العالم العربي

اقتراح مثير للجدل يطلقه ملياردير مصري بشأن اللاجئين الأفغان
Reuters Mohamed Abd El Ghany
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3to

اقترح رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، إمكانية استضافة عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر، ما أثار تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
"أنا حر في مالي".. نجيب ساويرس يدافع عن عرضه المقدم لـ"طالبة الفستان"

وعلى حسابه الشخصي في "تويتر"، قال نجيب ساويرس" "اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان" في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!".

وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: "بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية".

في حين أن البعض الآخر رفض هذه الفكرة.

بينما دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا