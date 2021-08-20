لبنان.. المصرف المركزي يوافق على دخول باخرة غاز

بعد تحذيرات متكررة من أن مخزون الغاز في لبنان يكفي لأيام قليلة مما ينذر بأزمة جديدة، أعطى المصرف المركزي موافقة على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 500 طن.

وقال نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان انطوان يمين إن "مصرف لبنان اعطى موافقة على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 5000 طن نهار الاثنين الواقع في 23 أغسطس الحالي".

وأكد أن "هذا الأمر سيساهم في إراحة السوق"، وطمأن اللبنانيين بأن "هذه المادة الحيوية ستظل متوافرة في الأيام المقبلة".

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.

المصدر: LBC + RT