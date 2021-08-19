السيسي يبحث الأوضاع في أفغانستان مع رئيس وزراء العراق

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأوضاع في أفغانستان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

إقرأ المزيد

وأضاف متحدث الرئاسة في مصر، بسام راضي، أن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات الأوضاع في أفغانستان.

وأضاف بسام راضي أن الرئيس المصري أكد دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق.

وتابع متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر لجهود رئيس الوزراء العراقي لتقوية دور مؤسسات الدولة، وصون سيادة وعروبة العراق.

وأكد السفير بسام راضي أن رئيس الوزراء العراقي أكد تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر ستواصل تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

المصدر: RT