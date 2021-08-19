مباحثات قطرية كويتية في الدوحة

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، بالدوحة العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آفاق التعاون في مختلف المجالات.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" في تغريدة على موقعها الرسمي في " تويتر" أن " نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع مع وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آفاق التعاون في مختلف المجالات".

وفي تغريدة أخرى رحب وزير الخارجية القطري على موقعه في "تويتر" بضيفه الكويتي وكتب: "أرحب بأخي معالي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في وطنه الثاني قطر، تجمعنا مع الكويت علاقات تاريخية راسخة ومستقبل واعد، كما نثمن جهودها الرائدة في تعزيز ركائز السلام وبناء الروابط الدولية بشقيها الإنساني والسياسي".

أرحب بأخي معالي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح @anmas71 في وطنه الثاني #قطر. تجمعنا مع #الكويت علاقات تاريخية راسخة ومستقبل واعد، كما نثمن جهودها الرائدة في تعزيز ركائز السلام وبناء الروابط الدولية بشقيها الإنساني والسياسي. pic.twitter.com/wWpvtWrmER — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 19, 2021

المصدر: وكالة الأنباء القطرية+تويتر