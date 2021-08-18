مستشار الرئيس المصري للصحة يحسم الجدل حول متحور "دلتا" في البلاد

أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن مصر على أتم استعداد للتعامل مع متحورات كورونا سواء "دلتا" أو "دلتا بلس" أو أي من المتحورات الأخرى.

وقال إن "المتحورات ليست جديدة لأن الفيروسات التنفسية لها القدرة على التحور سواء فيروس كورونا أو غيره".

وأوضح أن "هذه المتحورات موجودة في العالم كله.. من المتوقع أن تأتي هذه المتحورات ولكن يتم التعامل مع الوضع الوبائي الحالي حسب الظروف الوبائية والصحية الحالية".

وأشار تاج الدين في تصريحات سابقة إلى أن "هناك زيادة في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، وهذه الزيادة مرصودة وتحت الملاحظة، نحن نتعامل معها على هذا الأساس".

وتابع: "هل ستستمر هذه الزيادة في موجة جديدة تتصاعد حتى تصل إلى ذروتها؟ كل شيء وارد، ويتم مراقبة هذه الزيادة وكل شيء معلن عنه بالأعداد والأرقام، وقد نكون على أعتاب موجة رابعة جديدة".

المصدر: "المصري الجديد"