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الجزائر.. 31 وفاة و721 إصابة جديدة بكورونا

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الجزائر.. 31 وفاة و721 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 721 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 695 إصابة أمس.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 189384، فيما ارتفع ضحايا إلى 4898.

هذا وتماثل 628 مريضا جديدا للشفاء، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 127904. فيما يتواجد 30 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

المصدر: "النهار أونلاين"

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