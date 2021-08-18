تبون يجري تغييرات في قيادات القوات والنواحي العسكرية

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، حركة تغييرات طالت قيادات القوات المسلحة والنواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي.

ونشرت الجريدة الرسمي في البلاد المرسوم الرئاسي المؤرخ في الثالث من أغسطس الجاري، أمرا بإنهاء مهام اللواء محمد بوزوين بصفته رئيسا لأركان القوات الجوية.

وأشار المرسوم أيضا، إلى إنهاء مهام اللواء عمار زغيمي بصفته قائدا لأركان الناحية العسكرية الرابعة داية من تاريخ الـ15 من يوليو الماضي.

وشمل المرسوم على أمر إنهاء مهام اللواء عبد الحكيم مرغني بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة.

وتضمن المرسوم ذاته، تعيين اللواء أحمد سالمي رئيسا لأركان قيادة القوات الجوية ابتداء من الـ16 من يوليو الماضي.

المصدر: "النهار الجزائرية"