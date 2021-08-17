لبنان.. السيطرة على حريق في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية ببيروت

ذكرت وسائل إعلام لبنانية وشهود عيان، أن حريقا اندلع في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، سبقه سماع دوي انفجار.

وذكرت المصادر أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان، وشرعت في إخماد النيران في المحطة بمنطقة قصقص في بيروت.

وأكدت المصادر سماع دوي انفجار في أرجاء المنطقة التي تقع فيها المحطة، قبل اشتعال النيران.

وأشارت إلى أن "الحريق الذي نشب في مؤسسة كهرباء لبنان بمنطقة قصقص، كان خارجيا"، مؤكدة وجود "مخاوف من احتمال امتداد النيران إلى براميل زيت أنزلت حديثا إلى المحطة".

وأوضحت أن "الحريق الذي تمت السيطرة عليه لم يسفر عن أعطال كبيرة.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن احتمال وقوع خسائر بشرية.

المصدر: "الوطنية للإعلام"