اتصال هاتفي بين الكاظمي ورئيسي يناقش عددا من ملفات المنطقة

بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من ملفات المنطقة وجهود تعزيز الاستقرار.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "الكاظمي بحث مع رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين الصديقين، بمناسبة حلول أيام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف، أن "الكاظمي شدد على ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها".

وبحسب البيان، فإن رئيسي عبر عن "شكره للكاظمي، وجهود العراق حكومة وشعبا في استضافة زائري المناسبات الدينية".

ونقل البيان عن الكاظمي "تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيسي بمناسبة تسنمه مهامه الرئاسية".

وعبر رئيسي عن "تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة"، وفقا للبيان.

المصدر: RT