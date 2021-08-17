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مراسلنا: قصف تركي يوقع قتلى وجرحى من قوات حماية سنجار شمالي العراق

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مراسلنا: قصف تركي يوقع قتلى وجرحى من قوات حماية سنجار شمالي العراق
القصف التركي على قضاء سنجار شمالي العراق
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بتعرض قضاء سنجار شمالي العراق إلى قصف تركي أودى بحياة عدد من قوات حماية سنجار.

وذكر مراسل RT، أن القصف التركي استهدف مشفى عسكريا تابعا لقوات حماية سنجار المعروفة باسم "اليبشه".

وأضاف، أن القصف أوقع عدد من القتلى والجرحى.

ويوم أمس، قتل آمر الفوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد، استشهد، إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى.

المصدر: RT

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