اليونيسف تدعو لحكومة جديدة في لبنان تواجه الخطر الذي يهدد حياة الأطفال

دعت منظمة "اليونسيف" إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان بشكل عاجل تلتزم بالإصلاح ومعالجة الوضع الذي يعرض حياة الأطفال للخطر.

وقالت المنظمة الأممية في بيان صحفي إنها تتابع "بقلق التقارير التي تؤكد أن ثلاثة أطفال هم من بين المتضررين من ​انفجار​ صهريج وقود في بلدة التليل في منطقة عكار الشمالية"، داعية إلى "حماية كل طفل في جميع الأوقات وخاصة في ظل أزمة الوقود المتصاعدة والمثيرة للقلق والتي لها تأثير مؤذ على حياة ​الأطفال​".

ولفتت إلى أنه "يجب تخزين المواد الخطرة في ظروف آمنة، لضمان عدم تعرض الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لمثل هذا التهديد على حياتهم".

وحثت اليونيسف "الحكومة القائمة على تصريف الأعمال على اتخاذ إجراءات لضمان حماية الأطفال وجميع الأشخاص في جميع الأوقات، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية لكل طفل وعائلته"، مؤكدة أن "تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل مع التزامات واضحة بالإصلاح هو أمر بالغ الأهمية لمعالجة هذا الوضع الذي يعرض حياة الأطفال للخطر".

المصدر: "النشرة"