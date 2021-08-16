الجزائر تغلق قناة "لينا tv" التلفزيونية

أصدرت السلطات الجزائرية يوم الاثنين قرارا بغلق قناة "لينا tv" التلفزيونية بشكل نهائي، ومنع بثها.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الاتصال "استجابة لطلب سلطة السمعي البصري، فإن الوزارة تؤكد أن قناة "لينا TV" لم ولن تستفيد إلى يومنا هذا من الترخيص المسبق لمزاولة نشاطها السمعي البصري في الجزائر".

وأضافت أن نشاط القناة يعتبر خارج الأطر القانونية المعتمدة وهو ما يقتضي الغلق النهائي والفوري.

وأفادت بأنها تنتظر من السلطات المعنية تنفيذ قراري سلطة الضبط السمعي البصري ووزارة الاتصال.

المصدر: RT