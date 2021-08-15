المغرب.. استعار حريق شفشاون واقترابه من التجمعات السكنية (صورة + فيديو)

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن الحريق الذي اندلع السبت في إقليم شفشاون يقترب من التجمعات السكنية، مشيرة إلى أن 4 طائرات من نوع "كنادير" تدخلت لإخماده.

ولفتت الصحيفة إلى أن سكان الإقليم عاشوا ليلة عصيبة بعد اندلاع حريق الغابات الذي خلف خسائر فادحة في الغطاء الحرجي الكثيف.

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وأضافت أن "سرعة انتشار النيران دفعت السكان إلى مغادرة منازلهم بعد أن أحاطت ألسنة اللهب بالبيوت، كما دفعت العشرات منهم للتطوع في عملية إطفاء الحريق، الذي نشب منذ منتصف السبت، بهدف تأمين المحاصيل الزراعية التي باتت مهددة".

النيران باقيا شاعلة الأن في ضل وجود رياح قوية#شفشاون#المغربpic.twitter.com/rpEePT6g7z — Mohamed Bouarbi (@MohamedBouarby) August 15, 2021

وأشارت إلى أن "الحريق ما زالت أسباب نشوبه مجهولة، استنفر فرق الإطفاء من أجل إخماد ألسنة النيران التي أتت على مساحات شاسعة، ودفع ممثل السلطة المحلية ومصالح المياه والغابات ورجال الوقاية المدنية وعناصر من القوات المساعدة، بالتوجه إلى مكان الحريق لدعم الجهود البرية، مدعومة بأكثر من 30 آلية إطفاء".

وتابعت أن "السلطات سخرت أربع طائرات "كنادير" تابعة للقوات الملكية الجوية للمشاركة في جهود إخماد ألسنة اللهب، معززة بأكثر من 300 عنصر من القوات المساعدة ورجال الإطفاء وأعوان مصالح المياه والغابات ومختلف المصالح الأمنية في محاولة لوضع حد لانتشار النيران".

وأشارت إلى أن "الحريق المخيف يواصل اجتياح غابات جبال شفشاون، وتحديدا منتزه بوهاشم الطبيعي، بعدما أحاط بثلاثة تجمعات سكانية، هي دوار أغبالو ودوار ابني بوهار ودوار البعابعة".

مازالت الجهود متواصلة لإخماد الحرائق، التي تندلع في إحدى غابات #شفشاون 🌳 منذ زوال أمس السبت..#حرائق_الغابات#المغربpic.twitter.com/ooQkwVwcwh — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) August 15, 2021

المصدر: "هسبريس" + RT