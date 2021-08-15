في أول تعليق رسمي.. قطر تدعو لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

دعت وزارة الخارجية القطرية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها "تدعو إلى تسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد".

وأكدت أن "قطر تتابع عن كثب تطورات الأحداث في أفغانستان".

وأعلنت حركة "طالبان" دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابل دون مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة إليها.

المصدر: "الخارجية القطرية"