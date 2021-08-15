سلطات كردستان العراق تنشر فيديو لعملية اغتيال معارض إيراني في أربيل

نشرت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية اغتيال معارض إيراني في أربيل.

وبحسب قوات "الأسايش" (الأمن)، فإن الفيديو يتضمن لحظات ما قبل اغتيال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني موسى بابه خاني اغتيل في أربيل داخل فندق "كولي سليماني" في السابع من الشهر الحالي.

ويظهر الفيديو أيضا، اعترافات منفذي عملية الاغتيال.

وفي وقت سابق، اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني (حدك) إيران بالضلوع في الحادثة التي وقعت بعد أن اختطف باباخني من قبل شخصين، قال إنهما على صلة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) هو حزب كردي إيراني، وسبق أن تعرض عدد من أعضائه إلى عمليات اغتيال اتهم فيها طهران بالوقوف خلفها.



المصدر: RT