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مصر.. حبس صاحب مصنع أبو الرواش على خلفية حادث غلاية الزيت ومقتل 5 أشخاص

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مصر.. حبس صاحب مصنع أبو الرواش على خلفية حادث غلاية الزيت ومقتل 5 أشخاص
AFP
الشرطة المصرية - أرشيف
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قررت جهات التحقيق في كرداسة بمصر حبس صاحب مصنع الزيوت بمنطقة أبو رواش 4 أيام على ذمة التحقيق، إثر مصرع شريكه رجل الأعمال السعودي و4 عمال مصريين بحادث غلاية الزيت في المصنع أمس.

واستعجلت جهات التحقيق التحريات لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة سقوط 5 أشخاص داخل غلاية زيت بمصنع الفارس الذهبي، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش.

وأوضح مصدر مطلع أنه "تم القبض على شخصين من أصحاب مصنع الفارس في المنطقة الصناعية بأبو رواش، حيث كشفت التحريات أن المصنع مخالف وغير مرخص".

وتابعت التحريات أن "المصنع يعمل منذ 4 سنوات دون تراخيص من الجهات المختصة، ومخالف وليس له ترخيص، وتم عمل عدة محاضر سابقة له".

ولقي 5 أشخاص مصرعهم إثر سقوطهم في غلاية لتكرير الزيت في المصنع المذكور.

وقتل في الحادث 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر.

المصدر: "القاهرة 24"

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