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بوتين يرسل برقية تعزية لعون

أخبار العالم العربي

بوتين يرسل برقية تعزية لعون
Sputnik
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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره اللبناني ميشال عون برقية تعزية في ضحايا انقجار صهريج الوقود في عكار شمالي لبنان الليلة الماضية.

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وقال بوتين في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "فخامة الرئيس المحترم، تقبلوا تعازينا الحارة في العواقب المأساوية لانفجار منشأة لتخزين الوقود في محافظة عكار".

وتابع: "أرجو منكم أن تنقلوا كلمات المواساة والدعم لأسر الضحايا وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين".

وسبق أن أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن 22 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الانفجار، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79.

المصدر: RT

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