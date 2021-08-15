انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بانفجار صهريج مازوت في بلدة تليل بعكار شمال لبنان، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وأفاد موقع lebanon 24 بأن انفجار الصهريج أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة.

وأضاف أنه خرج 7 أشخاص من تحت الركام.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد الانفجار واحتراق عدد من الجثث، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

ودعت كل من مستشفى "معن يوسف" ومستشفى "رحال" في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية