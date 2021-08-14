هيا الشعيبي تتصدر "ترند" السعودية رغم "إساءتها" للمملكة

عادت أزمة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مع الجمهور السعودي إلى الواجهة مجددا، حيث تصدر وسم "الشعب السعودي ما يحب هيونة" الـ"ترند" على موقع "تويتر" في المملكة.

وأطلقت الشعيبي مسابقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقة بوسم "الشعب السعودي يحب هيونة"، في محاولة لإنهاء أزمتها مع الجمهور السعودي، لكن النتائج أتت عكسية، حيث تصدر الوسم المضاد، "الشعب السعودي ما يحب هيونة"، موقع "تويتر".

وأكدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أنها طلبت من الشعيبي أن تعتذر إلى الشعب السعودي بعد تصدر اسمها "الترند" بتهمة "الإساءة للشعب السعودي"، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على موقفها، حد قولها.

وردت الشعيبي على الفضالة، إذا قالت في مقطع مصور: "مو وقته أطلع أرد، الي تكذب على زوجها عادي وتطلع وتكذب بالسوشيال ميديا وأنا ما أطلع وافتح سناب وأقعد أردح، لو بنتكلم أطلع ببرنامج وأتكلم مع ناس تفهم وتسأل وأجاوب".

وأضافت: "بقلكم شي.. كبرنا على هالمسائل وهلأ خلونا باللي إحنا فيه، إلي تمسكنت لين تمكنت ما تقدر يعني تمسكن على الناس".

وتعود أزمة الشعيبي مع الجمهور السعودي إلى انتشار هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء إلى السعودية"، عقب نشرها صورة عبر حسابها على "سناب شات"، تجمع أمير بلادها الراحل صباح الأحمد الصباح بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأرفقت الشعيبي الصورة بتعليق اعتبره البعض وقوفا إلى جانب قطر في الخلاف الخليجي، إذ علقت على الصورة بالقول: "اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك".

المصدر: القدس العربي