السيسي: ما نفذناه من مشاريع خطوة من ألف

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها هي بفضل من الله على البلد وكرم منه وبفضل المصريين".

وأشار إلى أن "هذه المشاريع خطوة من ألف خطوة، فالدول والشعوب في حراك مستمر ومن كان يتصور أن ما يتم فترة مؤقته غير صحيح، لكننا في حراك مستمر".

ووجه السيسي التحية للشعب المصري والحضور بإفطار الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه "ليس مناسبا الآن إلا أن يقوم الكل بجهده والحديث عن دوره".

وقال: "الدولة المصرية ستواصل برنامجها لتحسين أحوال المواطنين. مستقبل البلاد لا يكون بالكلام فقط، ولكنه يتطلب الجهد والتضحية، لكي نعيش حياة لائقة، ومن أجل أن تعيش الأجيال الصغيرة، ويكون لها مستقبل".

وجاء حديث السيسي على هامش إفطار مع الأسرة المصرية اليوم السبت، خلال مراسم تدشين مشاريع إسكان اجتماعي في البلاد.

المصدر: "بوابة الأهرام"