السعودية تعلن موعد عاشوراء لهذا العام

أكد مستشار الديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء عبد الله بن محمد المطلق، أن "عاشوراء لهذا العام يوافق يوم الخميس المقبل، بناء على ما أعلنته المحكمة العليا".

وقال إن "السنة أن يصام معه يوم إما قبله وإما بعده، وبالتالي صيام يومي الأربعاء والخميس، أو صيام يومي الخميس والجمعة".

‏من جهته، كتب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان على "تويتر": "بناء على ما أعلنته المحكمة العليا يوافق عاشوراء لهذا العام يوم الخميس حسب تقويم أم القرى".

وأضاف: "السنة أن يصام معه يوم إما قبله وإما بعده".

(بناء على ماأعلنته المحكمة العليا) يوافق #عاشوراء لهذا العام

يوم الخميس القادم(11/1/1443هـ حسب تقويم أم القرى// 19 أغسطس 2021 م)

والسنة أن يصام معه يوم إما قبله وإما بعده

وعلى هذا فالصيام يكون يومي الأربعاء والخميس أو الخميس والجمعة

قال ﷺ(صيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله) — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) August 14, 2021

المصدر: "سبق"