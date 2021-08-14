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السعودية تعلن موعد عاشوراء لهذا العام

مجتمع

السعودية تعلن موعد عاشوراء لهذا العام
Reuters Faisal Nasser
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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أكد مستشار الديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء عبد الله بن محمد المطلق، أن "عاشوراء لهذا العام يوافق يوم الخميس المقبل، بناء على ما أعلنته المحكمة العليا".

وقال إن "السنة أن يصام معه يوم إما قبله وإما بعده، وبالتالي صيام يومي الأربعاء والخميس، أو صيام يومي الخميس والجمعة".

‏من جهته، كتب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان على "تويتر": "بناء على ما أعلنته المحكمة العليا يوافق عاشوراء لهذا العام يوم الخميس حسب تقويم أم القرى".

وأضاف: "السنة أن يصام معه يوم إما قبله وإما بعده".

المصدر: "سبق"

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