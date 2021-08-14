اليمن.. إصابة 3 جنود و4 مدنيين جراء تفجير شرقي مدينة عدن

أفاد الإعلام اليمني بإصابة 3 جنود و4 مدنيين بجروح جراء تفجير ضخم وقع صباح اليوم السبت، في مديرية دار سعد بشمال شرق مدينة عدن بجنوب اليمن.

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وذكرت المصادر اليمنية أن التفجير وقع قرب معسكر النقل واستهداف فيه قائد شرطة دار سعد مصلح الذرحاني، بعبوة ناسفة، تبعه إطلاق عشوائي للأعيرة النارية.

إصابة 3 جنود و 4 مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب سوق الكراع على طريق عدن لحج أثناء مرور مدير أمن دار سعد. pic.twitter.com/chlWaqM627 — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) August 14, 2021

المصدر: RT