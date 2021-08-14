الجيش الجزائري يشيع ضحايا الحرائق من العسكريين

تنقل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، إلى المستشفى المركزي للجيش، "للترحم على أرواح شهداء الوطن" الذين سقطوا خلال عمليات إخماد الحرائق بتيزي وزو وبجاية.

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وأشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إلى أن "جثامين الشهداء ستسجى بالتشريفات العسكرية بالمستشفى العسكري للجيش، قبل تحويلهم نحو ولاياتهم الأصلية".

وأعرب الفريق شنقريحة عن تعاطفه الكبير وتضامنه مع عائلات الضحايا ومشاطرتهم آلامهم وأحزانهم، مؤكدا وقوف الجيش إلى جانبهم ومجددا لهم تعازيه الخالصة.

Twitter@ennaharonline

Twitter@ennaharonline

كما تقدم الفريق بخالص الشكر والتقدير على الهبة التضامنية وروح التآزر والمواساة المفعمة بمشاعر التعاطف الصادق التي أبداها الشعب الجزائري في هذه الفاجعة الأليمة.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية