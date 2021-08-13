السعودية.. القبض على 4 مقيمين بحوزتهم مادة "الشبو" المخدرة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية أن فرقها تمكنت من إلقاء القبض على 4 أشخاص مقيمين وبحوزتهم مادة "الشبو" المخدرة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على 4 مقيمين، جميعهم من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة، وضبط بحوزتهم 4.6 كيلوغرام من مادة (الشبو) المخدرة".

وأشار النجيدي، إلى إيقاف جميع المذكورين، وأنه اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة للتحقيق معهم.

المصدر: "عكاظ"