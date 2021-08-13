الحكيم يحذر من انهيار النظام السياسي في العراق

حذر رئيس تحالف "قوى الدولة الوطنية" العراقي عمار الحكيم من انهيار النظام السياسي في البلاد مع استمرار التوافقية، والتنصل من المسؤولية عن الفشل.

وقال: "لا يمكن بناء الدولة من دون محاسبة ومعاقبة من يستهدف هيبتها وسيادة قانونها، ولا يمكن تشكيل حكومة مقتدرة من دون انتخابات حرة ونزيهة، ولا يمكن تحقيق الخدمات من دون محاسبة المقصرين والفاشلين وقطع الطريق عليهم".

وأضاف: "لا يمكن حفظ كرامة المواطنين وأمنهم من دون اعتقال المجرمين والقاتلين في وضح النهار، ولا يمكن تشغيل المصانع وازدهار الزراعة وإنعاش الاقتصاد من دون محاكمة الفاسدين وسراق المال العام، وما نعانيه هو التردد وعدم اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية".

وتابع: "هذا النظام السياسي إذا استمر في لغته التوافقية وتعميم الفشل وعدم تحديد جهة المسؤولية، سينهار حتما".

ودعا الحكيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى "إعلان نتائج الانتخابات المقبلة خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت العام، وأن تكون عملية إعلان النتائج شفافة ونزيهة لا يشوبها الشك والريبة".

وأشار إلى أنه "مهما كانت النتائج لابد من الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وأن يتحمل مسؤولية تشكيلها تحالف انتخابي يأخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن مدد زمنية واضحة يتم مراجعتها عند نهاية كل عام".

وشدد على أنه "لا بد أن يكون هناك تياران في دعم الدولة أحدهما تيار الحكومة الذي يبدأ منذ اليوم الأول في تشكيل الحكومة، والثاني تيار المعارضة الذي يأخذ على عاتقه تقويم الحكومة عبر أساليب وآليات الديمقراطية ضمن سقف القانون".

المصدر: "السومرية نيوز"