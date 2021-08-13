تونس.. سرقة 12 مكثف أوكسجين مخصصة لمصابي كورونا في القيروان

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية يوم الجمعة بأن 12 مكثف أوكسجين مخصصة لمصابي فيروس كورونا سرقت في القيروان.

وقالت إن مقر الهيئة الجهوية للرابطة التونسية للدعوة والإصلاح بالقيروان تعرض ليلة الجمعة إلى عملية خلع.

وأكدت أن الأجهزة المسروقة كانت مخصصة للتبرع لمرضى كورونا.

وأشارت إلى أن الوحدات الأمنية تكفلت بالموضوع بعد معاينة السرقة وتحرير محضر بحث، مؤكدة أنه تم إيقاف شابين يشتبه بأنهما ضالعان في السرقة.

المصدر: "موزاييك"