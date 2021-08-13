مبعوث بوتين يجتمع إلى السفير السعودي بموسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السعودي لدى موسكو عبد الرحمن بن سليمان الأحمد طيفا من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف، وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، بحث مع سفير الرياض خلال اجتماع عقد بينهما اليوم الجمعة "المسائل ذات الأولوية المتعلقة بتطوير الروابط الروسية السعودية متعددة الجوانب، بما يشمل دعم الحوار السياسي بخصوص القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحا مع التركيز على تطورات الوضع في منطقة الخليج".

المصدر: RT