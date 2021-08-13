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المغرب.. إضراب وطني للممرضين تزامنا مع وفاة ممرضة بعدوى كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب.. إضراب وطني للممرضين تزامنا مع وفاة ممرضة بعدوى كورونا
Reuters
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تخوض الأطر التمريضية والصحية في المغرب إضرابا وطنيا عن العمل اليوم الجمعة، للتنديد بـ"حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع" تزامنا مع وفاة ممرضة جراء الإصابة بعدوى كوفيد-19.

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وأفادت مصادر نقابية بأن "الإضراب عن العمل عرف نجاحا في أغلب مراكز التلقيح والمراكز الصحية والمستشفيات و المستشفيات الجامعية". 

وفي هذا الإطار قال عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن "السبب الرئيسي للدعوة إلى الإضراب هو حادث الاعتداء الذي طال ممرضة ومتدربا في الإسعاف الصحي من طرف مسؤولي السلطة المحلية بمركز التلقيح البرنوصي وأيضا للتنبيه إلى حالة الاحتقان التي وصلت إليها الأطر الصحية".

المصدر: "هسبريس"

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