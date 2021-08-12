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بعد الجزائر وتونس.. هل ستمتد الحرائق إلى مصر؟

أخبار العالم العربي

بعد الجزائر وتونس.. هل ستمتد الحرائق إلى مصر؟
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
حريق في مصر (أرشيف)
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اندلعت في عدد من الدول حرائق غير مسبوقة بسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض والتغيرات المناخية، حيث صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موسم هذا العام، "صيف الحالات الجوية الطارئة".

وتنتاب الكثيرون مخاوف من أن تشهد مصر حرائق أو فيضانات أو تغيرات مناخية حادة خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع حرارة الجو وعدم استقرار الطقس.

وفي هذا الصدد، تحدث محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة المصرية توقعات باندلاع حرائق في مصر على غرار ما حدث في الجزائر ولبنان وتونس.

وقال في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": "لا إمكانية لحدوث حرائق في مصر، وذلك لعدم وجود غابات شجرية كثيفة في البلاد".

وأوضح أنه "حتى أشجار الفاكهة الموجودة بكثرة في البلاد لا يسمح المزارعون بوجود الأفرع الجافة فيها ويزيلونها باستمرار منعا لحدوث أي حرائق".

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واندلعت حرائق في دول مطلة على البحر المتوسط، حيث شهدت تركيا واليونان والجزائر حرائق غابات غير مسبوقة.

فيما لم تسلم تونس المجاورة للجزائر من الحرائق أيضا، حيث سجلت خدمات الطوارئ التونسية 15 حريقا في الشمال والشمال الغربي، دون وقوع إصابات.

وأودت حرائق غابات عكار بلبنان بحياة فتى يبلغ من العمر 15 عاما.

المصدر: "القاهرة 24"

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