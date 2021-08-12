اليمن.. 3 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أنها سجلت اليوم الخميس 23 إصابة و3 وفيات جديدة بالفيروس.

وقالت اللجنة إن الوفيات الثلاث توزعت على محافظات حضرموت وتعز ومأرب.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة إلى 7233، توفي منها 1395 حالة بينما تعافى 4438 مريضا.

ولا تتوافر أي أرقام عن حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن كوفيدـ19 في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.

وكانت لجنة الطوارئ أعلنت خلال الثلاث أيام الماضية تسجيل 49 إصابة بالفيروس بعد أسابيع من الانحسار، وسط تحذيرات دولية وحكومية من موجه ثالثة من جائحة كورونا في اليمن.

وأكد قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني اليوم أن وزارته تبذل كل جهودها لتوفير لقاحات كورونا وتتواصل بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين لسرعة إيصالها لكن الضغط العالمي على طلب اللقاحات كان سبب تأخيرها.

وكتب على "تويتر": "نأمل إن شاء الله خلال أسبوعين تصل الدفعة الأولى من لقاح جونسون اند جونسون الأمريكي وبعدها الدفعة الثانية من لقاح أسترا زينيكا البريطاني".

وكان من المقرر أن تصل هذا الشهر إلى مدينة عدن أول شحنة من لقاح "جونسون آند جونسون" تشمل 151 ألف جرعة ضمن حصة اليمن من المعونة الأمريكية البالغة 504 آلاف جرعة.

وحصل اليمن في نهاية مارس الماضي على 360 ألف جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" عبر منظومة "كوفاكس" التي تشرف عليها الأمم المتحدة لدعم الدول الأشد فقرا حول العالم.

المصدر: وكالات