إعلام لبناني: دورية إسرائيلية راجلة حاولت خطف راع في جبل السدانة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن دورية إسرائيلية راجلة أقدمت على محاولة خطف راع لبناني في جبل السدانة.

وأكدت المصادر أن "الراعي تمكن من الهرب مع قطيعه باتجاه بلدة شبعا قضاء حاصبيا".

يذكر أن مجموعة كوماندوز من الجيش الإسرائيلي حاولت في يونيو الماضي اختطاف راع في مزارع شبعا وفشلت، فيما سرقت قطيعه الذي ضم حوالي 400 رأس".

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن "مجموعة كوماندوز من جيش العدو الإسرائيلي حاولت إلقاء القبض على الراعي حسن زهرا في محلة الشحل في مزارع شبعا وخارج الخط الأزرق".

المصدر: "الوكالة الوطنية اللبنانية"