الجزائر.. بيان رسمي في واقعة قتل مواطن حرقا

أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية لدى محكمة "الأربعاء ناث إيراثن" بولاية تيزي وزو الجزائرية، بفتح تحقيق بملابسات قضية قتل مواطن حرقا، للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم للقضاء.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة "الأربعاء ناث إيراثن" أنه "و على إثر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي يوم 11 أوت 2011، من قتل مواطن عن طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة "الأربعاء ناث إيراثن" الرأي العام طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية بما يأتي : "قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة إثر شكوك راودتهم من أنهم متورطين في حرائق الغابات بمنطقة الأربعاء ناث إيراثن وبعد أن اعتدوا عليهم بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة".

وأضاف البيان "غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبهم خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته".

وتابع البيان: "كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية ونققاذه إلى إصابات متفاوتة".

وختم البيان: "أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب، وسيطلع الرأي العام بنتائج التحقيق".

المصدر: RT