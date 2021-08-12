تونس: تنامي ظاهرة بيع الرضع إلى أكثر من 60%

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس روضة العبيدي، اليوم الخميس، عن تنامي ظاهرة بيع الرضع في البلاد والتي بلغت خلال سنة 2020 أكثر من 60 بالمائة.

وبينت العبيدي أنه يتم تسجيل عمليات بيع للرضع أسبوعيا في تونس، وأن هذه الجرائم لا تشمل الأمهات العازبات فقط بل تشمل عائلات.

وأشارت الى أن الظاهرة أصبحت تعتمد على عمليات ولادة في المصحات بنية بيع الرضع حديثي الولادة، موضحة أن الأسعار تختلف من وضعية إلى أخرى.

المصدر: "نسما"