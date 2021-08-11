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مصر.. تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية التنقيب عن الآثار

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مصر.. تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية التنقيب عن الآثار
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
دار القاضاء العالي في مصر
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قرر قاض بمحكمة في العاصمة المصرية القاهرة تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية التنقيب عن الآثار مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين.

يذكر أن النيابة العامة واجهت رجل الأعمال حسن راتب بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته بشأن عمليات تنقيب عن الآثار واتهامه بتمويل بملايين الجنيهات، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويله.

وكانت قوات الأمن عثرت على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، وحددت أماكن حفر ومخازن مستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

وكان من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمون في التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "الشروق"

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