الجزائر.. ضرب مواطن مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

تم تداول فيديو عبر "تويتر" يظهر عددا كبيرا من الجزائريين وهم يقومون بضرب شخص يشتبه به في قيامه بإضرام النيران، التي أدت إلى مقتل نحو 69 مواطنا، بينهم 20 عسكريا.

وبحسب المعلومات فإن الفيديو التقط الأربعاء في مدينة نات إيراثن، إحدى المناطق المتضررة من الحرائق المندلعة بولاية تيزي وزو.

مواطنون من الأربعاء نايث إراثن بتيزي وزو يلقون القبض على مشتبه به في إشعال حرائق الغابات pic.twitter.com/R4REw9SZeG — أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 11, 2021

وبدا المواطنون في حالة غضب شديد، ومنهم من يحاول ضرب الشخص وهو ممدد على الأرض، فيما يسعى آخرون لتهدئتهم وإبعادهم عن المشتبه به، حتى لا يتسببوا في قتله، في ظل غياب معلومات رسمية حول مصيره.

المصدر: RT + "الخبر"