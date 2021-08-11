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الجزائر.. ضرب مواطن مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

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الجزائر.. ضرب مواطن مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)
Reuters
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تم تداول فيديو عبر "تويتر" يظهر عددا كبيرا من الجزائريين وهم يقومون بضرب شخص يشتبه به في قيامه بإضرام النيران، التي أدت إلى مقتل نحو 69 مواطنا، بينهم 20 عسكريا.

وبحسب المعلومات فإن الفيديو التقط الأربعاء في مدينة نات إيراثن، إحدى المناطق المتضررة من الحرائق المندلعة بولاية تيزي وزو.

وبدا المواطنون في حالة غضب شديد، ومنهم من يحاول ضرب الشخص وهو ممدد على الأرض، فيما يسعى آخرون لتهدئتهم وإبعادهم عن المشتبه به، حتى لا يتسببوا في قتله، في ظل غياب معلومات رسمية حول مصيره.

المصدر: RT + "الخبر"

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