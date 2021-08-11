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ميقاتي: الأمور تسير في مسارها الصحيح

أخبار العالم العربي

ميقاتي: الأمور تسير في مسارها الصحيح
Reuters
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التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون، لإكمال التشاور حول كيفية اخراج التشكيلة الحكومية المرتقبة الى النور، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها .

وقال ميقاتي بعد اللقاء الذي استمر حوالي ساعة في قصر بعبدا: "الأمور تسير في مسارها الصحيح، وإن شاء الله سنتابع المشاورات يوم غد".

وأشار إلى "أننا نواصل البحث، وهناك صيغة مسودة توصلنا اليها، وإن شاء الله نعود غدا بعد الظهر لإستكمال البحث".

المصدر: RT

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