لابيد يلتقي نظيره المغربي في الرباط

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، قبل إصدار بيانات مشتركة وتوقيع ثلاث اتفاقيات.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، من المتوقع أن يوقع بوريطة ولابيد اتفاقيات إطارية في مجال الطيران والثقافة والعلاقات الدبلوماسية.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد رسميا مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وكان لابيد وصل في وقت سابق اليوم إلى الرباط، بزيارة تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها منذ نحو عقدين.

ومن المقرر أن يزور لابيد غدا الدار البيضاء، حيث سيلتقي أبناء الجالية اليهودية المحلية، وسيشارك في قديس في معبد يهودي.

ويمثل ذلك أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ عام 2003، وأرفع مستوى لزيارة مسؤول إسرائيلي إلى هذا البلد العربي منذ إبرام اتفاق العام الماضي على استئناف العلاقات بين الدولتين.

وسبق أن رجح مصدر دبلوماسي إسرائيلي الشهر الماضي إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية واسعة النطاق بين الدولة العبرية والمغرب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT