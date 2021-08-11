مصدر لـRT: العراق لم يوجه دعوة للأسد لحضور مؤتمر قادة دول الجوار

أكد مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، أن بغداد لم توجه حتى الآن دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور مؤتمر قادة دول الجوار.

وقال المصدر لـRT، إن "الدعوات التي وجهت لعدد من قادة الدول، لم تتضمن اسم الرئيس السوري بشار الأسد حتى الآن".

وأضاف: "لا يوجد هناك أي قرار عراقي أو دولي لتوجيه الدعوة للأسد لحضور المؤتمر".

وأرسلت بغداد دعوات لملك الأردن والرئيس التركي، والعاهل السعودي وقادة دول أخرى لحضور المؤتمر المقرر إجراؤه في 28 أو 29 من الشهر الحالي.

المصدر: RT