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الغنوشي: "تلقينا رسالة الشعب والقنوات الإعلامية العربية التي "تشيطن" ديمقراطية تونس مصيرها "الخيبة"

أخبار العالم العربي

الغنوشي:
Reuters JIHED ABIDELLAOUI
راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة "النهضة"
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أكد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة "النهضة"، أن حزبه "تلقى رسالة الشعب وسيعلن نقده الذاتي بكل شجاعة".

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وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أكد راشد الغنوشي "استعداد النهضة للتضحية من أجل استكمال المسار الديمقراطي".

وأشار الغنوشي إلى أنه "سيحترم  لوائح  الحركة"،  في إشارة إلى عزمه التخلي عن رئاسة الحزب مع انتهاء دورتين رئاسيتين له نهاية العام الجاري، بحسب "الأناضول".

وتعليقا على النقل الإعلامي للشأن التونسي مؤخرا، قال رئيس البرلمان التونسي: "يكفي متابعة بعض القنوات العربية في تغطيتها للشأن التونسي، والدأب على شيطنة ديمقراطيتها، للتأكد من حجم التدخل من أجل إرباك، بل حتى التدمير، للربيع التونسي، وبإذن الله مصيرهم الخيبة".

المصدر: "الأناضول"

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