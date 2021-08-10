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نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع هادي التطورات في اليمن

أخبار العالم العربي

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع هادي التطورات في اليمن
AFP Yemeni Presidency
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
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عقد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في العاصمة الرياض اجتماعا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في اليمن.

وكتب الأمير عبر "تويتر" مساء الثلاثاء: "التقيت رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وتشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس، وتمنياتهما للرئيس هادي والشعب اليمني بمزيد التقدم والاستقرار".

وأشار إلى أن اللقاء ناقش "مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن".

المصدر: RT

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