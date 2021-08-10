 
مباشر

مصر.. فريق جامعي يبتكر "ممرضة آلية" بقدرات عالية

أخبار العالم العربي

مصر.. فريق جامعي يبتكر
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
ممرض آلي ابتكر في مصر (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0y6

تمكن فريق من الباحثين في جامعة عين شمس المصرية من اختراع "ممرضة آلية" (روبوت) بقدرات عالية، وتتحدث اللغة العربية ويمكنها التعرف على وجوه الأطباء والممرضات.

وقال رئيس الجامعة محمود المتيني في تصريح لقناة "صدى البلد"، إن "اختراع الروبوت (شمس) في الجامعة هو مشروع بحثي لعدد من الباحثين في كلية الحاسبات والمعلومات"، مشيرا إلى أن "الفكرة عرضت عليه عام 2020 وتحمس لها".

إقرأ المزيد
مصر تصنع أول روبوت لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)
مصر تصنع أول روبوت لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)

وأضاف: "الفكرة نبعت من الظرف الذي نمر به وهو فيروس كورونا".

ولفت إلى أن "الممرضة الآلية بإمكانها أن تصبح على المريض وتطمئن عليه، وتعلم أحواله وتقيس درجة الحرارة، وإذا كان المريض ما زال يعاني من الألم فإنها تبلغ بالحالة".

ولفت إلى أنها "تقوم بأعمال خفيفة ومتوسطة ومعقدة، وتتحدث اللغة العربية ويمكنها التعرف على وجوه الأطباء والممرضات، ومساعدة الجراح في مهمته".

وتابع أن "الروبوت شمس بإمكانها إدخال بيانات المريض، ويمكنه التواصل بين الطبيب والمريض".

وكشف أن "تكلفة المشروع لا تتجاوز المليون جنيه، وفريق العمل من مختلف الأعمار منهم حديثي التخرج"، مشيرا إلى أن المهمة استغرقت 10 أشهر.

المصدر: "صدى البلد"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا