تبون: بلادنا تعيش محنة أليمة ستخرج منها منتصرة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعيش "محنة أليمة"، إثر اندلاع الحرائق في مناطق واسعة من شمال البلاد.

وكتب في تغريدة: "يعيش وطننا المفدى، مرة أخرى، محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة. وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله. قلوبنا مع كل من يساهم في إخماد النيران، إذ أسدينا تعليماتنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم والسيطرة على الوضع".

وأضاف: "لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا وبشريا، للتصدي لهذه الحرائق التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة. وستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر وتعويض المتضررين".

وتحاول فرق الحماية المدنية إخماد عشرات الحرائق في 14 ولاية في شمال البلاد، منها تيزي وزو، وجيجل، والطارف، وتيارت، وقالمة.

يعيش وطننا المفدّى، مرة أخرى، محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة. وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله. قلوبنا مع كل من يساهم في إخماد النيران، إذ أسدينا تعليماتنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم والسيطرة على الوضع. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 10, 2021

المصدر: RT