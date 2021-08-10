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"لجان المقاومة" في فلسطين: المساس بمقدساتنا سيشعل ثورة الغضب

أخبار العالم العربي

Reuters
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قالت "لجان المقاومة" في فلسطين إن "اقتحام الوفد الأمريكي للمسجد الأقصى مؤشر خطير على المشاركة الأمريكية في مخطط استهداف الأقصى"، محذرة من أن "المساس بمقدساتنا سيشعل ثورة الغضب".

وقالت اللجان في بيان صحفي: "ندعو أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وحمايته من مكر ومخططات الصهاينة المجرمين".

وكان وفد أمريكي قام برفقة عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية بجولة في المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء.

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مراسلتنا: وفد أمريكي يقوم بجولة في المسجد الأقصى برفقة الشرطة والمخابرات الإسرائيلية
مراسلتنا: وفد أمريكي يقوم بجولة في المسجد الأقصى برفقة الشرطة والمخابرات الإسرائيلية

وذكرت مراسلتنا بأن حراس المسجد الأقصى لم يستطيعوا تمييز هوية الأشخاص، كما لم تعرف سبب الزيارة حتى اللحظة.

ودخل الوفد من باب المغاربة وخرجوا من باب الأسباط ومن ثم إلى شارع الواد.

المصدر: RT

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