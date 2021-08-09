شاب مصري ينقذ طفلا سعوديا ويعيده لأهله

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مصري يدعى مصطفى فوزي، تمكن من إعادة طفل سعودي تائه بمنطقة المهندسين، لأسرته في خلال ست ساعات.

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القصة بدأت حين نشر فوزي فيديو على موقع تيك توك، للاستغاثة، حيث عثر على طفل سعودي الجنسية يدعى علي، ويرغب في توصيله بأهله في أقرب وقت.

قال الشاب المصري خلال الفيديو: "يا جماعة أنا محطوط في موقف ومش عارف أتصرف إزاي إلحقوني، أنا معايا طفل سعودي تايه من أهله، ماشي في المهندسين وأنا مش عارف أتصرف إزاي".

ثم سأل الطفل كيف فقد طريقه، فأجاب: "كنا قاعدين بمقهى صغير، طلعت أجيب شيء من الكشك وبعدين رجعت ضيعت المكان، ما أدري وين أهلي".

بعد ذلك وجه فوزي رسالة للطفل قائلا: "طيب متقلقش، يا رب والدك يعرف يوصلي عن طريق الفيديو ده".

ظهر مصطفى فوزي في فيديو آخر بصحبة الطفل بعد تواصله مع والده وقال: "أبوك جاي في الطريق، مبسوط؟، بتحب مصر؟"، فأجاب الطفل بالموافقة "أيوة".

المصدر: المصري اليوم